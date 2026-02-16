バレーボール・国内トップリーグのSVリーグ女子は第16節です。岡山シーガルズはおととい（14日）ときのう（15日）、ホームでAstemoリヴァーレ茨城と対戦しました。 おとといの第1戦に敗れて迎えた第2戦。1セット目を23対25の接戦の末、落とします。続く2セット。中本の力強いアタックで流れを引き寄せます。更に佐伯、この試合あわせて39得点をあげた中本・佐伯コンビの活躍で、このセ