J1百年構想リーグは第2節です。ファジアーノ岡山はおととい（14日）アウェーでサンフレッチェ広島との中国ダービーに臨みました。 昨シーズンは1勝1敗。勝ち点を分け合った中国ダービーです。序盤から意地と意地がぶつかり合う激しい展開となります。前半10分、こぼれ球を江坂がダイレクトで振り抜き、ゴールすみに突き刺します。 （実況）「岡山のマエストロが取りまし