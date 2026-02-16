image: Flow Neuroscience うつ症状軽減のための電気ヘッドセットデバイスが日本にもやって来そうです。2025年12月、アメリカ食品医薬品局（FDA）は、スウェーデンのFlow Neuroscience社が開発した「tDCS（経頭蓋直流電気刺激）」方式のヘッドセットを、大うつ病性障害（いわゆる「うつ病」）の治療デバイスとして承認しました。家庭で自己管理できるtDCSデバイスがFDAの正式承認を得たのは