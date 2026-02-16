デビュー30周年を迎えたサンリオの人気キャラクター“ポムポムプリン”をデザインしたカプセルトイ「ポムポムプリン はいっ！ポーズ！キーホルダー」が、2月中旬から、全国のカプセルトイ自販機コーナーで順次発売される。【写真】マフィンも一緒！全6種のキーホルダー一覧■日常の世界にキャラクターたちが登場今回展開されるのは、キーホルダー越しにのぞくと日常の景色の中にキャラクターたちが登場したように見える、ユ