陸上自衛隊神町駐屯地の隊員が部下隊員に対し、日ごろから威圧的な指導を行い精神的な苦痛を与えた上、暴行を加えたとして、きょう付けで停職２日の処分となりました。 停職２日の処分を受けたのは陸上自衛隊第２０普通科連隊の３等陸佐です。 神町駐屯地によりますと、３等陸佐はおととし９月ごろから去年４月ごろまでの間、部下隊員に対し、「バカ」「クソガキ」などの暴言を伴う威圧的な指導を日常的に行い、精神的苦痛を与え