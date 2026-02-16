陸上自衛隊神町駐屯地の隊員が同僚隊員が使用していたバッグの留め具を盗んだとして、きょう付けで停職５日の処分となりました。 停職５日の処分を受けたのは陸上自衛隊第６後方支援連隊の４０代の１等陸曹です。 神町駐屯地によりますと、１等陸曹は去年の２月、隊員が寝泊まりする部屋で、同僚隊員が使用していた訓練などで使うバッグを腰に固定するための留め具を盗んだということです。 翌日、留め具がなくなっていることに