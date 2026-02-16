1992年に福岡県飯塚市の女児2人が殺害された「飯塚事件」の第2次再審請求即時抗告審で、福岡高裁（溝国禎久裁判長）は16日、殺人罪などで死刑が確定し、執行された久間三千年（みちとし）元死刑囚＝執行時（70）＝の裁判のやり直し（再審）を認めない決定をした。