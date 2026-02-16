13日に第1子誕生を報告した元カリスマホスト・タレントの城咲仁（48）が16日、自身のインスタグラムを更新。生まれたばかりの長女を沐浴させる幸せいっぱいの写真を公開した。【写真】「なんと幸せなお顔」「絵になるね」笑顔はじける赤ちゃんとの2ショットを披露した城咲仁城咲は「毎日練習中 沐浴楽しい！ちかちゃんと同じようにお風呂大好き 将来は温泉行ったらママとずっと出てこないのを待ってるんだろうなー 想像がつき