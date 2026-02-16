広島県東広島市の住宅で火災が発生し、夫婦とみられる2人が死傷した殺人事件で、被害女性が近隣住民に「強盗に襲われ、灯油のようなものをまかれた」と話したことが住民への取材で分かった。県警も把握しており、関連を調べる。