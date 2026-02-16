「平和島レディースカップ・Ｇ３」（１６日、平和島）寺田千恵（５６）＝岡山・６５期・Ａ１＝が１６日の準優１０Ｒで１着。インから逃げて優出の一番乗りを決めた。仕上がりに関しては「足はバランスが取れて良くなっていました。乗り心地はもう少し欲しいけど、今の乗り心地もいい方だと思う」と満足げだった。１７日の優勝戦を見据えては「無欲でいきます」とキッパリ。「昨年末の落水は、もっと大きな事故になってもおか