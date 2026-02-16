日本マクドナルドは2月25日、カルビーの「ピザポテト」とコラボした「シャカシャカポテト カルビー ピザポテト味」(ポテト単品価格＋50円、バリューセット価格＋50円)を一部除く全国のマクドナルド店舗で発売する。「シャカシャカポテト カルビー ピザポテト味」(ポテト単品価格＋50円、バリューセット価格＋50円)○マックフライポテトで「ピザポテト」の味わいを再現「マックフライポテト」に味付けをして、シャカシャカ楽しみな