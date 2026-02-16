前大阪府知事・前大阪市長の松井一郎氏が、１６日に放送されたラジオ大阪のレギュラー番組「藤川貴央のちょうどえぇラジオ」（月〜木曜・前９時）に出演した。日本維新の会の吉村洋文代表が、高市早苗首相からオファーを受けて内閣協力に方針転換したことについて、「まず通常国会を見極めた上で、協力すべきは協力しますよと言わないと。維新と自民とで１２項目の連立合意あるわけですよ、まだ１本も決めていないわけですよ、