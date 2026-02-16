ＭＬＢ公式サイトは１５日（日本時間１６日）、「キャンプで注目すべき打者１５人」を紹介し、ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）、ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が名を連ねた。村上は全体６番目、海外から来た選手としては最初に触れられ「今春、村上以上に注目すべき打者はいないだろう。日本人スラッガーは驚異的なパワーと並外れた強打で名声を博し、アメリカにやってきた。しかし、空振りの傾向と高い三