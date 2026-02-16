シマノは2月13日、フラットペダルシューズ「GF400」(1万4,300円)の新カラーを発売した。「GF400」新カラーのダークブルー同商品は、独自のULTREADソールテクノロジーによる優れたグリップ力と、柔軟性のあるソール構造による快適な踏み心地を備えた、手頃な価格のトレイルライド対応モデル。今回、カラーに「ダークブルー」がラインアップに加わったことで、ブラック、オリーブ、ダークブルーの3色展開となり、GFシリーズの選択肢