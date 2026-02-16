「結城友奈は勇者である -大満開の章-」観音寺映画観賞会 香川県観音寺市は2026年3月1日、市内の風景がリアルに描かれ、全国からアニメファンが聖地巡礼で訪れているアニメシリーズ、「結城友奈は勇者である」の第3期（全12話）の上映会をハイスタッフホール（観音寺市民会館）小ホールで開催します。 当日は午前9時30分から1話～6話、午後2時30分から7話から12話を上映します。全席自由で1000円