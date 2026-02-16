通貨オプションボラティリティー低下、ドル円１週間と１カ月はともに９．５９％ USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK9.595.409.156.50 1MO9.596.008.936.93 3MO9.796.569.127.52 6MO9.656.849.057.77 9MO9.577.089.007.96 1YR9.457.188.988.07 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK9.1310.177.8