警察は1月JR土讃線の特急列車内で車掌をナイフで切りつけたとして傷害の疑いで逮捕した男を2月16日銃刀法違反などの疑いで再逮捕しました。暴力行為等処罰に関する法律違反と銃刀法違反の疑いで再逮捕されたのは大阪府枚方市の無職山内基正容疑者（63）です。警察の調べによりますと山内容疑者は1月25日の夜、JR土讃線の岡山発高知行きの下り特急南風25号の列車内で乗客として列車に乗っていた高知市の50代女性の顔に刃渡りおよそ8