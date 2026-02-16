ドル円一時１５３．４６レベル、植田日銀総裁コメント後に高値つける＝ロンドン為替 ロンドン序盤、ドル円は一時153.46レベルと本日の高値を更新した。クロス円も円安水準を伸ばしている。ユーロ円は182.07レベル、ポンド円は209.46レベルなどに高値を更新。 この日、植田日銀総裁は高市首相と昨年11月18日以来の会談を行った。会談後の記者会見で植田総裁は 「首相と定期的な一般的な意見交換でお会いした」 「首