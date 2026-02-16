高知県内で深刻な渇水が続いている状況を受け、県は16日、初めての渇水対策本部会議を開催しました。県内では去年11月以降、雨の量が平年を大きく下回り、深刻な渇水が発生しています。2月16日午後3時時点で高知市の鏡ダムの貯水率は32パーセントと低く、仁淀川町の大渡ダムでは1月31日から貯水率0パーセントの状態が続いています。深刻な渇水による県民の生活への影響が大きいとして16日、県では初めてとなる渇水対策