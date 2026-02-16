林芳正総務大臣が15日まで県内各地をまわり、地域の活性化に向けた様々な取り組みを視察しました。林芳正総務大臣は、15日までの2日間、南国市や日高村、中土佐町など県内4つの市町村をまわり、地域の活性化に取り組むNPO法人や集落活動センターの現場などを視察しました。日本全体で進む人口減少や少子高齢化の課題に地域でどう取り組んでいるかを視察するもので、林大臣はそれぞれの地域で取り組みを担うメンバーか