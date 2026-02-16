お笑いコンビ「ダブルヒガシ」の大東翔生（32）が、15日放送のテレビ大阪「やすとものどこいこ!?」（日曜後3・00）に出演。意外な趣味を明かした。昨年から始めたというピラティスについて、大東は「まだ続いてます」と告白。「どう？」と聞かれると、「いやホンマに…」と、片足立ちや手を広げたポーズを披露し、「こんなんとかをずっとやってます。マンツーマンで」と説明した。これまでに受けたレッスンは「もう結構行っ