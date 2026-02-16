プロ棋士編入試験5番勝負の第2局で片山史龍四段（左）に敗れ、対局を振り返る福間香奈女流五冠＝16日、東京都渋谷区の将棋会館女性初の将棋棋士を目指す福間香奈女流五冠（33）は16日、東京都渋谷区の将棋会館でプロ棋士編入試験5番勝負の第2局に臨み、片山史龍四段（21）と対戦して敗れた。第1局に続いての敗戦で対戦成績は0勝2敗となり、合格には残り3局を全て勝たなくてはならなくなった。福間五冠は今回が2度目の受験。試