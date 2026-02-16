カーリング男子のスウェーデン戦でショットを放つカナダのケネディ＝13日、コルティナダンペッツォ（AP＝共同）カーリングは1次リーグを折り返し、ショットの違反疑惑が広がっている。ストーンを操作するハンドルから手を離した後に、再びストーンを押す「ダブルタッチ」の違反をめぐり、13日の男子の試合でスウェーデン選手がカナダ選手の疑惑を指摘したことが発端。世界連盟は審判を2人にする対応を取って、監視を強めた。14