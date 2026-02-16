ISRO（インド宇宙研究機関）が計画を進める月サンプルリターンミッション「チャンドラヤーン4号（Chandrayaan-4）」について、着陸候補地が月の南極域にある「モンス・ムートン（Mons Mouton）」内の特定エリア「MM-4」に選定されたと、2026年2月9日付の現地英字紙The Hinduが報じました。打ち上げ時期については、早ければ2027年ともされています。インド史上もっとも複雑な月探査ミッションチャンドラヤーン4号はISROにとって4回