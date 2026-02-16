「にしたんクリニック」や「イモトのＷｉＦｉ」などを手がけるエクスコムグローバル株式会社の西村誠司社長が１６日、ＴｉｋＴｏｋを新規更新。西村氏は、神奈川県警が不正な交通違反の取り締まりを行っていたことが明らかになったことについて、自身の体験も踏まえて怒りをあらわにした。同県警については、２０２２年３月〜２４年９月にわたって、巡査部長らによって不適正な取り締まりが約２７００件行われていた疑いがある