【第44話】 2月16日 公開 □第44話を読む 【拡大画像へ】 講談社は2月16日、龍大和氏によるマンガ「俺の指先で濡れる世界」第44話「救世主？」をヤンマガWebにて公開した。 第44話では、牧場主クラリス・アーガイルと対面したカズヤ。クラリスはカズヤを気に入ったと告げ、「この世界を救って欲しい」と依頼してくるが――。