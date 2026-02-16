日本サッカー協会(JFA)は16日、17日に集合して広島市内で行われる「HiFA 平和祈念 2025 Balcom BMW CUP 広島国際ユースサッカー」に参加するU-17日本代表において、MF三井寺眞(横浜FMユース)が怪我のため不参加となり、MF里見汰福(神戸U-18)を追加招集したことを発表した。同大会にはU-17日本代表の他、U-17タジキスタン代表、広島県高校選抜U-17、サンフレッチェ広島ユースが出場する。