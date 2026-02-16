NBAボストン・セルティックスに所属するジェイレン・ブラウンが、現役引退後に格闘技へ挑戦する可能性について言及した。『ESPN』や『ClutchPoints』など複数の現地メディアが報じている。 現在29歳のブラウンは、セルティックスの主力として活躍するスター選手。今年は自身5度目となるNBAオールスター選出を果たしたが、その期間中に行われたメディアデーで「キャリアのどこかのタイミング、もし