2月14日、15日にかけて「第36回 近畿高等学校バスケットボール新人大会」が開催。新体制となった名門校がしのぎを削り、男子は東山高校、女子は大阪薫英女学院高校が優勝を果たした。男子決勝は、ともに大差で勝ち上がってきた東山と京都精華学園高校が対戦。要所で3ポイントを沈めた中村颯斗が27得点、佐藤久遠が23得点とダブルエースが活躍を見せた東山が、オチレベ アレクサンダーが35得点を挙げた京都