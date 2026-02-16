B1東地区の千葉ジェッツは2月16日、ジェフ・ギブスとの選手契約を双方合意の上で解除。同日付で、同選手とB2福島ファイヤーボンズの短期契約締結が発表された。 ギブスは188センチ112キロの体格を誇る45歳のセンター。トヨタ自動車アルバルク（アルバルク東京）で日本のキャリアを始めると、栃木ブレックス（現宇都宮ブレックス）、長崎ヴェルカ、サンロッカーズ渋谷、越谷アルファーズで14年間