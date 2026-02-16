東洋炭素はこの日の取引終了後、２５年１２月期連結決算を発表した。売上高は４６１億８９００万円（前の期比１３．０％減）、営業利益は６７億５９００万円（同４４．８％減）だった。生成ＡＩ向け最先端品など一部用途の需要は旺盛ながら、半導体市場全般では調整が継続。モビリティ分野や一般産業分野の需要も緩やかなものに留まり、こうした影響を受けた。 同時に発表した２６年１２月期の売上高は４９０億円（前期比６