松屋フーズホールディングスが１６日取引終了後、公募増資を実施すると発表した。１４０万株の公募による新株発行と、需要状況に応じて上限２１万株のオーバーアロットメントによる売り出しを行う。発行価格は２４日から２７日までのいずれかの日に決める。希薄化率は約８．４％。手取り概算で上限約１０１億５８９６万円を調達し、子会社である松屋フーズの新規店舗開設にかかる設備投資資金に充