乃木坂46の41stシングル『最後に階段を駆け上がったのはいつだ？』のセンターが、5期生 池田瑛紗に決定した。 （関連：乃木坂46 林瑠奈が考える『THEゴールデンコンビ』ならではの“革命的”な面白さ千鳥との共演で得たもの） 同情報は、2月15日深夜24時15分に放送された『乃木坂工事中』（テレビ東京系）内にて公開されたもの。初めてセンターを務める池田は、「ずっとその背中を見せ続けてきてくれた