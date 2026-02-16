週明け１６日の東京株式市場は、日経平均株価が前営業日比１３５円安の５万６８０６円と３日続落。前週末の欧米株市場は冴えなかったものの、東京市場では先物に引っ張られる形で上昇してスタートした。しかし、案の定買いは続かず寄り天状態となり、その後はプラスに転じる場面はあったものの、終始ポジション調整の売り圧力を振りほどくことができず結局マイナス圏に引き戻された。ＴＯＰＩＸの下落率の方が大きく、日経