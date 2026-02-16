2月15日、元BE:FIRSTメンバーの三山凌輝が、ニュースサイト「ENCOUNT」のインタビューを受け、義父となった水谷豊との関係などについて話した。「三山さんは2016年に俳優としてデビューし、2021年、SKY-HI主催のボーイズグループ発掘オーディション『THE FIRST』に参加してBE:FIRSTのメンバーとなりました。しかし2025年4月、過去に交際し、婚約までしていた女性から2年間で1億円以上の資金提供やプレゼントを受け取った末、浮気