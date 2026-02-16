2月2週の上昇率ランキングの1位には、日本株式を主要投資対象とするファンドが並びました。 2位の 「ＳＭＴ日本株式モメンタムファンド（トレンドランキング・日本株）」は、株価の勢いや方向性を示す「モメンタム」に着目し、原則として、短期・中期・長期の各期間の株価上昇率に基づき投資銘柄を決定しています。 下落率ランキング上位ファンドの下落要因は、分配金の支払いによるものです。「ＧＳビッグデー