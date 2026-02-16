１５日に放送されたＴＢＳ系日曜劇場「リブート」では、実は生きているのでは？と噂されていた“名探偵”が本当に退場となったことが発覚した。この日の「リブート」では、儀堂の妻・麻友（黒木メイサ）が、儀堂は実は早瀬陸だと見抜き、儀堂に整形した早瀬（鈴木亮平）はそれを認める。麻友は、儀堂が埋められた場所を案内しろと儀堂の顔の早瀬に命じ、早瀬は儀堂を埋めた場所へ案内する。夫は生きていると信じている麻友は