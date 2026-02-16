「巨人春季キャンプ」（１６日、那覇）巨人の坂本勇人内野手（３７）の仕上がり具合いに、阿部監督や他選手が舌を巻いた。この日行われた実戦形式のライブＢＰで対峙（たいじ）したのは田中将、新加入の則本だった。まずは田中将が坂本と幼なじみ対決を迎えると、球場の視線を独占。拍手で始まると、わずか１球勝負となったが、初球の直球で中飛に打ち取った。また続く則本はカウント２−１から左中間を切り裂く二塁打を許し