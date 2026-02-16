北海道せたな町沖で4人乗り漁船が遭難した事故で、道警せたな署は16日、町内の海岸で14日に遺体が見つかり、身元が乗組員沢谷勝利さん（82）だったと明らかにした。死者は3人目となった。沢谷さんの兄克宏さん（85）は現在も行方が分かっていない。署によると、14日午前9時25分ごろ、釣り人が「砂浜に人が打ち上げられている」と110番した。現場は漁船が出港した鵜泊漁港から北北東に約8.5キロ離れていた。漁船は先月29日に