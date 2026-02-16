プレミアムＧ１「第２回スピードクイーンメモリアル」が２４日から３月１日まで、徳島県のボートレース鳴門で開催される。このＰＲのため、鳴門市企業局ボートレース事業課の吉田大課長が１６日、キャンペーンレディーの月野香花さんを伴い東京都江東区のデイリースポーツを訪れた。選考期間内に全国２４場で「最速レースタイム」を記録した女子レーサーを優先して選出。初日１２Ｒドリーム戦１号艇の浜田亜理沙（埼玉）のよう