高市首相と日本銀行の植田和男総裁が１６日、首相官邸で会談した。首相と植田総裁が会談するのは、今月８日に投開票された衆院選後初めて。会談後、植田総裁は記者団に対し「一般的な経済、金融情勢の意見交換を行った」と述べた。