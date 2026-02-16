総選挙ではほぼすべての政党が公約に掲げ、高市首相も「2026年度内を目指したい」と言明した消費税減税だが、選挙が終わって、さてどう進めるかを冷静に検討してみると、2027年春の実施はかなり難しいことが明らかになっているという。2026年2月15日放送の「日曜スクープ」（BS朝日）で、一線記者たちが解説した。秋の臨時国会で税制改正案を成立させても想定されているスケジュールは、6月に与野党の国会議員や有識者で構成する国