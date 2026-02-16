◆第７６回ダイヤモンドＳ・Ｇ３（２月２１日、東京競馬場・芝３４００メートル）マイネルカンパーナ（牡６歳、美浦・青木孝文厩舎、父ゴールドシップ）は未勝利勝ちこそ１８００メートルだったが、その後は２４００メートルで３勝を挙げて、２５年２月にオープン入りを果たした。その後もメトロポリタンＳ（２４００メートル）で２着、札幌日経賞（２６００メートル、いずれもリステッド）で３着。ＪＲＡの最長距離の重賞でも