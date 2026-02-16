メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県大垣市のガソリンスタンドで販売された灯油に、ガソリンが混入した可能性があることがわかりました。 16日朝から続々とガソリンスタンドを訪れる人たち。 灯油やガソリンを買いに来たわけではありません。持ち込んでいるのは、ここで買った灯油です。 「ガソリンスタンドには灯油の返却に訪れた人たちが車で列をつくっていて、消防隊員が中身を調べています。中には暖房器具本体も