馬トク報知では、今年から過去の名勝負を当時の記事から振り返る【競走伝】がスタート。今回は２００６年の阪急杯を取り上げる。当日は松永幹夫騎手（現在は調教師）が騎手として最終騎乗の日。引退に花を添えるブルーショットガンの激走だった。格好よすぎた。松永幹は４コーナーで中団馬群の中にいたブルーショットガンを直線で馬場の真ん中へ持ち出すと、最後は１番人気のコスモシンドラーとの叩き合い。わずかに制した後、