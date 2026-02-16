ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪スケートのショートトラック混合リレーで転倒し、後ろを滑っていた韓国を巻き込んだ米国のコリン・ストッダードが15日（日本時間16日）にインスタグラムを更新。競技直後から韓国語での誹謗中傷が殺到し、謝罪メッセージを掲載していたが、悲痛な想いを改めて掲載している。発端は10日に行われた混合リレー準決勝2組。レース終盤、韓国の3走キム・ギルリが3番手につけていたが、