安徽省黄山市祁門県で「馬」嵌字豆糖を作る職人。（１月１３日撮影、黄山＝新華社記者／周牧）【新華社黄山2月16日】中国で、あめに文字を埋め込む「嵌字豆糖（かんじどうとう）」の制作技術は明清時代に始まり、現在は安徽省の省級無形文化遺産に指定されている。安徽省黄山市祁門県であめ職人が作った「馬年大吉」嵌字豆糖。（１月１３日撮影、黄山＝新華社配信／施亜磊）同省黄山市祁門（きもん）県では春節（旧正月）が近