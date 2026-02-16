〈あらすじ〉ミシェル（エマ・ストーン）は、製薬会社オークソリスのカリスマCEO。一流経済誌の表紙を飾るほどの著名人であり、モダンな豪邸で完璧な暮らしを送っていた。【写真】この記事の写真を見る（2枚）ところがある日、覆面姿の男2人に襲われ、誘拐されてしまう。犯人はミシェルの会社の末端作業員として働くテディ（ジェシー・プレモンス）と引きこもりの従弟ドン（エイダン・デルビス）。養蜂家でもあるテディは、蜜