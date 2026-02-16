俳優の松下奈緒が主演を務めるカンテレ・フジテレビ系全国ネットドラマ『夫に間違いありません』（毎週月曜後10：00〜）の第7話がきょう16日に放送されるのに先立って、紗春役の桜井ユキからコメントが届いた。【場面カット】天童（宮沢氷魚）と向き合う聖子（松下奈緒）本作は、松下演じる主人公・朝比聖子が夫の遺体を誤認し、保険金を受け取った後に死んだはずの夫が帰還するところから始まる、人の心の醜さや美しさがあ