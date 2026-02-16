声優の伊達さゆり（23）が15日、宮城・仙台サンプラザホールで、サンドウィッチマンと狩野英孝が手がける音楽フェス「カノフェス」に登場した。3月25日に「Party！Party！！Party！！！」でソロ歌手デビューする伊達にとって、初の音楽フェスへの参戦。新曲「だってだってだってだって〜」を初披露した。サンドウィッチマンの伊達みきお（51）の姪としても知られており「サンドウィッチマンさんとのご縁で、今日この場に立た